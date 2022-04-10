وزير الأوقاف: كثرة الإنجاب تؤدي لزيادة حالات الطلاق

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحية إلى أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة قضية الزيادة السكانية، مؤكدا خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن تقرير الشيوخ تناول قضية الزيادة السكانية من أبعاد متعددة، بما يضمن مواجهة الأمية والبطالة والفقر، ويحقق التوعية والتثقيف وتمكين المرأة، دور وزارة الأوقاف يأتي في محور "التوعية والتثقيف"، وفي هذا الشأن أصدرنا الطبعة الثالثة من كتاب "تنظيم النسل ومنغيرات العصر"، وبه مضمون قيم يوضح خطورة قضية الزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال مناقشات مجلس الشيوخ دراسة مقدَّمة من النائبة سهير عبدالسلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، وذلك بعدما وشهدت الجلسات الماضية، مناقشات موسعة بشأن هذه الدراسة، حيث قرر رئيس المجلس، استمرار فتح هذا الملف ضمن مناقشات المجلس.

وأضاف وزير الأوقاف: بإجماع المؤسسات الدينية في الدولة، على أهمية تنظيم النسل، وأنه "واجب الوقت"، وضرورة ملحة، وقمنا في كتاب " تنظيم النسل ومنغيرات العصر " تفنيد بعض الأقوال التي كانت تعتمد عليها بعض الجماعات في نشر الأقوال المغلوطة، نخاطب الشباب فهم الفئة المقبلة على الشباب.

وواصل: الاحاديث النبوية لاتتحدث عن كثرة النسل التي لها أثار سلبية، فالنبي يرفض "غثاء السيل"، وإنما يقصد دوما الزيادة النافعة، علينا التأصيل لفقه الدولة الذي يراعي ظروف العصر، علينا النظر لما يمكن توفيره في بناء المستشفيات والجامعات والمدارس، وأنه في سبيل ذلك يكون سد حاجات المجتمع أولى من فريضة الحج.

وأردف بعدها: لايمكن أن نباهي الأمم بأجيال تعاني مشكلات صحية وتعليمية، نحتاج للكثرة النافعة، ولانريد أن نكون في ذيل الأمم، حتى أنه من المعلوم أن زيادة الإنجاب يرتبط بزيادة حالات الطلاق، فالزوج حينها لايجد الوقت مع زوجته، والإمام الغزالي أكد على أن كثرة الإنجاب يؤثر على نضارة وجمال المرأة.

واختتم وزير الأوقاف: نعمل أيضا على محور التنمية المجتمعية، قمنا بتوزيع نصف مليون شنطة سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية في شهر رمضان.