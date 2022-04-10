إغلاق شنجهاي بسبب كورونا يمنع المغتربين من التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية

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لم يتمكن المغتربون الفرنسيون في مدينة شنجهاي الصينية، من الإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس الجديد لفرنسا، بسبب إغلاق المدينة لاحتواء فيروس كورونا.

وذكرت السفارة الفرنسية، في بكين أن مراكز الاقتراع لم تفتح في شنجهاي بناء على طلب من السلطات الصينية.

وتبذل السلطات الفرنسية، جهودا للسماح للفرنسيين في شنجهاي بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات المقررة يوم 24 أبريل الجاري.

ووفقا لصحيفة "لو موند"، فإن أكثر من 4500 شخص لم يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات اليوم الأحد.

وتشهد الصين حاليا أسوأ موجة تفشي لفيروس كورونا منذ بدء تفشي الجائحة. وتم فرض حظر تجول في شنجهاي، وأماكن أخرى في إطار سياسة الدولة بعدم قبول أي حالات إصابة بكوفيد.

وأشار بيان صادر عن السفارة الفرنسية إلى فشل المحاولات المتكررة لإقناع السلطات الصينية بفتح مراكز الاقتراع، واستثناء الناخبين الفرنسيين من حظر التجول.

وقالت السلطات الصينية إنه "بسبب الوضع الخطير والمعقد في شنجهاي" فإنه "من المستحيل" تهيئة الظروف للتصويت في المدينة.