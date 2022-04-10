البحرين وإندونيسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالي العمل والرعاية الاجتماعية

بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني جميل بن محمد علي حميدان، خلال لقائه اليوم الأحد، مع سفير إندونيسيا لدى البحرين اردي هيرماوان، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي العمل والرعاية الاجتماعية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في البلدين.

وأطلع حميدان السفير الإندونيسي -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"- على أبرز المبادرات والخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال حماية القوى العاملة، فضلاً عن تعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكداً حرص مملكة البحرين على رعاية نيل القوى العاملة لحقوقها الأساسية في العمل.

بدوره، أشاد السفير الإندونيسي بالمستوى المتقدم الذي تشهده المملكة في العديد من المجالات، ونوه بالرعاية التي تحظى بها الجالية والقوى العاملة الإندونيسية في مملكة البحرين، مثنياً على كافة الخدمات التي قدمتها مملكة البحرين لرعاية القوى العاملة خلال جائحة "كورونا".

وأبدى السفير الإندونيسي رغبة حكومة بلاده في المضي قدماً في تعزيز التعاون مع البحرين في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.