الصين تركز على جهود مكافحة الاحتكار من أجل بناء سوق موحدة

تعتزم الصين التخلص من احتكار البيانات في شركات المنصات ومنعها من تقييد المنافسة باستخدام البيانات والخوارزميات والوسائل التكنولوجية، حسبما جاء في إرشادات لمجلس الدولة الصيني تتعلق بتسريع بناء سوق وطنية موحدة.



وتدعو الإرشادات التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أيضا إلى تعزيز مراجعة المعاملات في القطاعات المالية والإعلامية والتقنية.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الإرشادات تعزز أيضا تنظيم المنافسة غير العادلة في اقتصاد المنصات والاقتصاد التشاركي.



وتلغي الإرشادات الممارسات التي تعرقل تكافؤ فرص الدخول إلى السوق والخروج منها. وتستكمل بناء سوق متصلة على المستوى الوطني لمعاملات حقوق الملكية. وتكثف كذلك الرقابة على سوق رأس المال وتمنع توسع رأس المال بشكل غير منظم.



كما تعمل على مضي الإصلاح في سوق الغاز الطبيعي قدما بشكل ثابت، وبناء مركز وطني لتداول الطاقة في الوقت المناسب.



وتوجه هذه الإرشادات أيضا بزيادة التعاون بين سوق الأسهم الإقليمية وسوق الأوراق المالية الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز ربط البنية التحتية لسوق السندات.



وتهدف الصين من خلال هذه التدابير لتعزيز سوق محلية فعالة وقوية، وتأسيس بيئة أعمال تتسم بالشفافية والعدالة، وتقليل تكاليف معاملات السوق وتشجيع الابتكار التكنولوجي.