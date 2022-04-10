حقق مانشستر سيتي التفوق في الشوط الأول على ليفربول، بهدفين مقابل هدف باللقاء الذي يقام مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في الجولة 31.

وتعد هذه المباراة هي الأهم للفريقين حيث يأتي الفارق نقطة واحدة بين السيتي وليفربول في جدول ترتيب الدوري. وافتتح النجم البلجيكي كيفين دي بروين التسجيل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 5 من عمر اللقاء.

لكن سرعان ما حقق الليفر التعادل عن طريق النجم البرتغالي دييجو جوتا في الدقيقة 13 لتعود الكفة للتساوي مرة أخرى.

وأبى خيسوس أن يخرج إلى الشوط الثاني وفريقه متعادلا حيث استطاع النجم البرازيلي أن يسجل هدف التقدم لصالح السيتي في الدقيقة 36 لتصبح النتيجة 2-1 وهي التي انتهى بها شوط المباراة الأول.