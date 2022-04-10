سلط مسلسل الاختيار، في حلقته الثامنة، والتي أذيعت مساء اليوم السبت، الضوء على العلاقة بين المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق ووزير الدفاع السابق، والرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كان عضوا بالمجلس العسكري ورئيسا للمخابرات الحربية.

في أحداث المسلسل، أشاد وزير الدفاع باللواء السيسي وقال عنه في تسجيل أذيع عام 2012: «عيني عليه من وهو مقدم، وهو قريب جدًا من ربنا، ويؤتمن على البلد بالكامل».

ليرد اللواء السيسي: «عندما كنت مقدم.. كنت سيادتك مشيرًا يا فندم».

ثم يظهر المسلسل، حوارًا يجمع بين المشير طنطاوي واللواء السيسي، الذي قال إن الجيش هو القوى الأولى ثم الحزب الوطني ثم جماعة الإخوان التي نجحت في الوصول للرئاسة، ليقول وزير الدفاع: «أنا ماسك جمرة نار من سنة ونصف.. وخايف أرميها البلد تولع..الناس لو سيطرت على البلد مش عارف هتوصل على فين.. ومش عاوز يتكتب في التاريخ إني أنا اللي قدمت البلد للإخوان».