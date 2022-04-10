 مستشار النمسا: سأطالب بوتين بوقف إطلاق النار والتحقيق الكامل في جرائم الحرب - بوابة الشروق
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مستشار النمسا: سأطالب بوتين بوقف إطلاق النار والتحقيق الكامل في جرائم الحرب

مستشار النمسا
مستشار النمسا
أ ش أ
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 8:36 م | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 8:36 م

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الأحد، أنه سيؤكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا في موسكو أن هناك حاجة ماسة الآن للممرات الإنسانية ووقف إطلاق النار والتحقيق الكامل في جرائم الحرب.

وقال نيهمر في تصريحات اليوم الأحد، أن النمسا محايدة عسكريا لكن موقفها واضح من الحرب الروسية في أوكرانيا، مشددا على ضرورة أن تتوقف هذه الحرب.

وكان الإعلان عن زيارة المستشار النمساوي المفاجئة لموسكو قد أثارت ردود فعل دولية وإعلامية واسعة، خاصة أنها تأتي عقب زيارة المستشار إلى أوكرانيا والتي اختتمت اليوم وشهدت محادثات ناجحة مع الرئيس الأوكراني فوليديمير زلينيسكي.

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