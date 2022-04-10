ضبط 136 شخصا حاولوا دخول تونس بطريقة غير شرعية

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تمكنت وحدات الحرس البحري التابعة لوزارة الداخلية التونسية بمنطقتي صفاقس وقرقنة من إحباط 5 محاولات لاجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية، وضبط 136 شخصا من جنسيات دول أفريقية مختلفة.



وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة الداخلية التونسية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأشخاص الذين تم ضبطهم وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية بمنطقة الشوشة التونسية من ضبط سيارتين محملتين ببضائع مهربة إلى جانب ضبط سيارة أخرى محملة بكمية من الملابس الجاهزة المعدة للتهريب بواسطة دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بصفاقس.