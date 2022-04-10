التشيك تسجل 2251 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في التشيك، اليوم الأحد، 2251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "براغ الدولي" أن عدد الإصابات الجديدة يقل بمقدار 350 إصابة تقريبا عن تلك المسجلة في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن عدد المرضى المحتجزين في المستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس بلغ 1258 شخصا، وهو الأقل منذ شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء تخطى 3 ملايين و700 ألف إصابة، فيما تخطى إجمالي الوفيات 39 ألف حالة.