مسؤول أممي يدعو لمحاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين بماريوبول ومحطة القطار كراماتورسك

دعا نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الأحد، إلى مساءلة ومحاسبة المسئولين عن استهداف المدنيين في الهجوم على محطة القطار كراماتورسك والهجوم على ماريوبول خلال الفترة الماضية في أوكرانيا.

وقال حق -في تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية- إن الهجوم على المدنيين والبنى التحتية المدنية غير مقبول بأي شكل، مؤكدا رفض الأمم المتحدة لاستهداف المدنيين.

وأضاف أن الأولوية لدى الأمم المتحدة وقف القتال واستهداف المدنيين، موضحا أنه يجرى حاليا مناقشات مع المسئول عن الشئون الإنسانية "مارتن جريفيث" للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار؛ لأنه أفضل سبيل لحماية المدنيين.

وأوضح حق أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى إجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل الخاصة وما حدث في بوتشا منذ أسبوع، مؤكدا أن السبيل الوحيد لوقف القتال وحل النزاع هو الدبلوماسية.