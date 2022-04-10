مسؤول بريطاني: لندن قد تفرض عقوبات على جنرالات روس مشتبه بارتكابهم جرائم حرب

قال وزير الدولة لشؤون الجريمة والشرطة في وزارة الداخلية البريطانية كيت مالتهاوس، إن بلاده قد تبدأ في استهداف القوات والجنرالات الروس المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا بفرض عقوبات عليهم.

وأضاف مالتهاوس أن المملكة المتحدة مصممة على بذل كل ما في وسعها للمساعدة في تقديم المسؤولين عن "الجرائم الفظيعة حقا" التي وقعت خلال الغزو إلى العدالة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال لبرنامج "صوفي ريدج أون صنداي" على شبكة سكاي نيوز: "بينما يستمر ذلك، يمكننا اتخاذ إجراءات محلية حول العقوبات التي يمكننا فرضها على الأفراد، بمن فيهم المقاتلون والجنرالات البارزون وغيرهم من المشاركين في (الحرب)، للإشارة إلى اعترافنا بدورهم في هذا الهجوم المروع على بلد ديمقراطي حر".

وخلال زيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية أمس السبت ،قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لوث سمعته بشكل دائم" من خلال تصرفات قواته.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدة دول أخرى اتهمت القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب عقب اكتشاف جثث في بلدة بوتشا الأوكرانية بعد أنسحابها منها. غير أن روسيا تنفي ذلك