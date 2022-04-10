روسيا تعتقل ناشطا حقوقيا بارزا لاحتجاجه على غزو أوكرانيا

اعتقلت السلطات الروسية الناشط الروسي البارز في مجال حقوق الإنسان أوليج أورلوف بعد تنظيمه احتجاجا فرديا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا في الساحة الحمراء بموسكو.



ونشر أعضاء في جماعة "ميموريال" المحظورة حاليا، والتي كان أورلوف قياديا بها، مقطع فيديو له وهو يحمل لافتة قبل أن تعتقله الشرطة. وكتب على اللافتة "عدم رغبتنا في معرفة الحقيقة وصمتنا يجعلنا متآمرين على هذه الجريمة".



وهذه هي المرة الرابعة التي يجري فيها اعتقال أورلوف في الآونة الأخيرة، بحسب ميموريال.



كما أشارت جماعة حقوق الإنسان "أو في دي – إنفو" المستقلة إلى احتجاج معزول آخر، وهو رجل اعتقل أمام مقر مجلس مدينة موسكو لارتدائه اللونين الأزرق والأصفر اللذين يرمزان لأوكرانيا.