رئيس الوزراء الأسترالي يدعو لإجراء انتخابات اتحادية في 21 مايو المقبل

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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد أن الأستراليين سيتوجهون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الاتحادية يوم 21 آيار/مايو المقبل.

وأعلن موريسون موعد إجراء الانتخابات بعد أن أبلغ الحاكم العام ديفيد هارلي بمقر الحكومة في كانبرا بنيته لحل البرلمان.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي " إنه قبل توصيتي".

وسيصوت الأستراليون على انتخاب أعضاء مجلس النواب ونصف أعضاء مجلس الشيوخ.

ويأمل موريسون في أن يصبح أول رئيس وزراء في المنصب يفوز بجولتي انتخابات متتاليتين منذ جون هوارد في عام 2004. ووفقا لوسائل الإعلام الأسترالية، فإن حزب العمال المعارض متقدم في استطلاعات الرأي منذ حزيران/يونيو 2021.

وتولى موريسون منصب رئيس الوزراء لأول مرة في عام 2018 في أعقاب تمرد داخل الحزب ضد سلفه مالكولم تيرنبول.

وبعد تسعة أشهر، رأى موريسون ائتلافه المحافظ يعود إلى السلطة في فوز انتخابي مفاجئ خالف نتائج استطلاعات الرأي العام واستطلاعات الرأي عقب الخروج من مراكز الإقتراع والتي توقعت فوز حزب العمال من تيار يسار الوسط.