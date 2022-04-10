أفغانستان تتلقى 96 مليون دولار نقدا في الأيام الستة الماضية

مع استمرار تسليم الأموال من قبل الأمم المتحدة إلى أفغانستان، حصل البنك المركزي الأفغاني على دفعة أخرى بقيمة 32 مليون دولار نقدا، أمس السبت، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

والدفعة التي تم تسليمها للبلاد أمس هي الثالثة في الأيام الستة الماضية، حيث تم تسليم الدفعة الأولى للبلاد يوم الثلاثاء والدفعة الثانية يوم الجمعة الماضيين.

وذكر البنك في بيان صحفي أنه تم تسليم الأموال إلى بنك أفغانستان الدولي (إيه.آي.بي).

وفي البيان الصحفي، أعرب البنك المركزي عن امتنانه لإرسال المساعدات إنسانية، من المجتمع الدولي وحث على إرسال المساعدات ات إلى أفغانستان من خلال النظام المصرفي.

وجاء في البيان الصحفي "سيضمن تسليم المساعدات من خلال النظام المصرفي الشفافية في تسليمها، وسيسهل أكثر من توزيع المساعدات على الشعب".