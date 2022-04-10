قال الفنان محمود حسن، مدير فرقة المسرح القومي للاطفال بالبيت الفني للمسرح ، إن الفرقة تبدأ ليالى رمضان بأمسية "فتح مكة"، ابتداء من غدا الأثنين ١٠ من شهر رمضان الكريم ولمدة ١٠ أيام يوميا الساعة التاسعة مساء على مسرح متروبول بالعتبة.

تتناول أمسية "فتح مكة" الدعوة الاسلامية و تاريخها في مكة المكرمة، ثم الهجرة إلي يثرب ثم العودة وفتح مكة دون اراقة الدماء .

أمسية "فتح مكة" بطولة أبناء ورشة مواهب مصر التابعة لشعبة مواهب مصر بالمسرح القومي للأطفال ، تدريب و غناء وائل عوض، تدريب استعراض كريمة بدير تدريب أداء وتمثيل حسن يوسف، اعداد موسيقي للامسية عطية محمود، مشرف عام الورشة أحمد يوسف ، اعداد واخراج محمود حسن.