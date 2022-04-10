أوكرانيا تنفذ أولى عمليات تناوب العاملين في تشرنوبيل

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن أوكرانيا أبلغت الوكالة اليوم الأحد بأنها أجرت أول عملية تناوب للعاملين بمحطة تشرنوبيل للطاقة النووية في ثلاثة أسابيع.

أضافت في تصريحات أوردتها وكالة «رويترز»، أنّ الوكالة سترسل بعثة هناك قريبًا للمساعدة في إعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وسيطرت القوات الروسية على محطة الطاقة المعطلة شمال كييف بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لكن شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية (إنرجواتوم) قالت في أوائل (أبريل) الجاري إنها غادرت المحطة وتتجه صوب الحدود مع روسيا البيضاء.

وذكرت وكالة الطاقة الذرية، اليوم الأحد، أنّ أوكرانيا زودتها بمزيد من المعلومات عن الأضرار التي لحقت بمختبرات التحليل لرصد الإشعاع في الموقع، قائلة إن المبنى دُمر وسرقت أدوات التحليل أو تحطمت أو تعطلت بطريقة أخرى.

وأفاد الأوكرانيون بأن مركزاً للمعلومات والاتصالات تابعاً للموقع تضرر وتعطل الإرسال الآلي لبيانات مراقبة الإشعاع.

وقال جروسي في بيان: «في حين أن استعادة السلطات الأوكرانية تدريجياً السيطرة التنظيمية على موقع تشرنوبيل أمر إيجابي، فمن الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من العمل لإعادة الموقع إلى طبيعته».

وأضاف: «سأقود في أقرب وقت ممكن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تشرنوبيل لإجراء تقييم للإشعاع هناك، واستئناف الحماية عن بعد لمراقبة المنشأة والمواد النووية الخاصة بها وتسليم المعدات».

وأشار إلى أنه يجري مشاورات حثيثة مع أوكرانيا بشأن ترتيب زيارة من المتوقع أن تتم قريبًا.