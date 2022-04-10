استطاع ليفربول عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني، أن يسجل هدف التعادل أمام مانشستر سيتي، مع بداية الشوط الثاني من القمة الحاسمة في البريميرليج والتي تقام مساء اليوم الأحد.

وتعد هذه المباراة هي الأهم للفريقين حيث يأتي الفارق نقطة واحدة بين السيتي وليفربول في جدول ترتيب الدوري.

ومع بداية الشوط الثاني كان ليفربول متأخرا بهدفين مقابل هدف، قام محمد صلاح بتوجيه تمريرة حاسمة لساديو ماني الذي تمكن من وضع الكرة بطريقة رائعة في مرمى إيدرسون معلنا عن الهدف الثاني لليفر.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب البريميرليج بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة.