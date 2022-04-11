جوتا يعلق على تعادل الليفر ضد السيتي في قمة البريميرليج

عبر البرتغالي دييجو جوتا مهاجم ليفربول، عن رأيه في تعادل فريقه ضد مانشستر سيتي، باللقاء الذي أقيم مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل جوتا هدفا خلال تعادل ليفربول ضد السيتي بهدفين لمثلهما في لقاء مثير.

وقال جوتا عقب المباراة:"نعم كانت مباراة قوية، يلعبون على أرضهم كان لديهم فرص وكان أيضا لدينا العديد من الفرص".

وأضاف:"حاولنا أن نتأقلم ونفرض أسلوبنا ولم تكن الأمور سهلة، ويجب عليك أن تستغل الفرص لكي تسجل أمامهم".

وأتم:"علينا أن نؤمن بأنه بإمكاننا أن نحصل على المزيد من النقاط من أجل المنافسة على اللقب".