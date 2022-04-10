وزير خارجية أمريكا: الخطة الروسية للسيطرة على أوكرانيا تعرضت لانتكاسة كارثية

رأى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الخطة الروسية الأصلية للسيطرة على أوكرانيا تعرضت لانتكاسة كارثية.

وقال وزير الخارجية الأمريكية - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /الأحد/ - "إن ما حدث في أوكرانيا يعد نكسة استراتيجية وهزيمة لروسيا.. وأوكرانيا الآن أكثر اتحادا، وستصبح مستقلة وذات سيادة لفترة أطول".

وأضاف "القوة الروسية تضاءلت إلى حد كبير، والغرب اليوم أكثر اتحادا من أي وقت مضى"، مشددا على أن بلاده ستفعل كل ما هو ممكن لتقوية موقف أوكرانيا على طاولة المفاوضات، لافتا إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا ليست أبدية، والهدف منها هو تغيير سلوكها.