هاميلتون: الأقراط التي أرتديها لا يمكن نزعها

قال لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، لمسؤولي فورمولا-1 إنه سيتعين عليه قطع أذنه للامتثال لمطالبهم الخاصة المتعلقة بحظر ارتداء الحلي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" أنه بينما كان حظر ارتداء الحلي قائما منذ 2004، إلا أن نيلز فيتيش ، رئيس السباق الجديد، أعاد القاعدة إلى الواجهة في ملاحظاته التي تسبق السباق قبل التطرق للموضوع مباشرة مع هاميلتون وأقرانه في إحاطة استغرقت ساعتين للسائقين.

وقال فيتيش إن القانون المعمول به يهدف لحماية السائق من خلال عدم وجود ما يعيقه للهرب سريعا من السيارة.

ولكن في استعراض للتحدي، شارك هاميلتون في منافسات سباق الجائزة الكبرى الأسترالي، اليوم الأحد، وهو يرتدي الحلي في الأذنين والأنف.

وقال هاميلتون /37 عاما/ الذي أنهى السباق في المركز الرابع :"لا توجد لدي خطط لنزعها".

وتنص قاعدة الاتحاد الدولي للسيارات على أن "ارتداء أي حلي يتم تثبيتها بثقب في الجسم أو ارتداء سلاسل عنق معدنية ممنوع خلال المنافسة ومن ثم يمكن أن يتم التحقق من عدم ارتدائها قبل بداية السباق".

ونظريا يمكن لهاميلتون أن يُعاقب أو تُخصم منه نقاط إذا انتهك الميثاق الرياضي.