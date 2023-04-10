أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي لقسم مدينة نصر رسالة دعم لرجال الشرطة

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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالجولة التفقدية المفاجئة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقسم شرطة مدينة نصر.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، إن زيارة الرئيس مثّلت دفعة لكل رجال وزارة الداخلية.

وأضاف: «من خلال الزيارة دي بيحس رجال الداخلية إن الرئيس قاعد معاهم وبيشكرهم وبيفطر معاهم.. دي رسالة دعم قوية جدا للناس اللي بتشتغل».

وشدّد موسى على أهمية أقسام الشرطة كونها لا تغلق أبوابها وتعمل على خدمة المواطن طوال الـ24 ساعة، مؤكدا أن وزارة الداخلية اليوم في أفضل صورة لها.

وتابع: «إحنا بنكون قاعدين في بيوتنا أو بسنتعد للسحور أو بنصلي التراويح.. ورجالة الشرطة في مواقعهم علشان يوفروا لنا الأمن والاستقرار.. هي دي شرطة الشعب».

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية مفاجئة بقسم شرطة مدينة نصر، وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد في القسم، وتناول الإفطار مع عدد من قيادات وضباط وأفراد قسم الشرطة.

وعبر الرئيس عن سعادته بإجرائه هذه الجولة، وقال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «سعدت اليوم بزيارتي لقسم أول مدينة نصر وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم».

وأضاف: «تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن».