قيادتا حركة أمل وحزب الله تؤكدان جاهزيتهما للانتخابات البلدية في لبنان

أكدت قيادتا "حركة أمل" التي يترأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، و"حزب الله"، في بيان اليوم الإثنين، جاهزيتهما للمباشرة باستحقاق الانتخابات البلدية في لبنان انطلاقا من التحالف المتين بينهما.

وعقدت قيادتا حركة أمل وحزب الله لقاء تنسيقيا، حيث ناقش المجتمعون موضوع الانتخابات البلدية والتي أصبحت استحقاقا فعليا بعد الدعوة الموجهة من وزارة الداخلية لإجرائها، ومع الأخذ بعين الاعتبار مجمل الأوضاع الداخلية للمؤسسات والأجهزة المعنية وصعوبة ما تعانيه حركة "أمل" وحزب الله"، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله".

وأكدت القيادتان على جاهزيتهما للمباشرة بهذا الاستحقاق الوطني، انطلاقا من التحالف المتين والقوي بينهما في كل المناطق اللبنانية فهذا التحالف الوطني، أثبت دائما أنه شبكة أمان ونموذج للتعاون والتكامل الإيجابي الفعال في مختلف الظروف.

ودعت كل الجهات التنظيمية واللجان المختصة للشروع بالعمل المشترك الذي يرتكز قبل أي شيء على مصالح البلدات والناس والعوائل والعشائر والفعاليات، من أجل إيصال الكفاءات القادرة على النهوض بهذه المسئولية، خصيصًا وأن الذين نسعى لخدمتهم هم الشرفاء الذين أعطوا الوطن كله العزة والكرامة بما قدموه من تضحيات ووعي وتحمل الصعاب من أجل البلد كله، والمسئولية اليوم تكبر مع التراجع الحاد في عمل المؤسسات والوزارات مما يلقى على البلديات مهاما إضافية".

واعتبر المجتمعون أن هذه الأزمات تحتاج إلى عقد تفاهمات يجتمع فيها اللبنانيون على الحد الأدنى للانطلاق نحو الحلول، والتي تبدأ بالإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وفق قاعدة التوافق والتي طالما كانت الضمانة لاحتواء الأزمات الكبرى في بلدنا"، آملين أن " تكون المناخات الإيجابية في الإقليم مساعدة ومساهمة في دفع الأمور نحو الحلول المنشودة والتي يبقى الأساس فيها اللبنانيون أنفسهم".

وتوقف المجتمعون حول الأوضاع التي تحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتهديد الذي يتعرض له المسجد الأقصى، "مؤكدين ضرورة مساندة القدس والمقاومة الباسلة".

يذكر أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، كان قد أكد في الثالث من أبريل الحالي على الجهوزية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، داعيا الحكومة لتأمين الاعتمادات اللازمة لإجرائها.

ولم ترصد الاعتمادات المالية اللازمة حتى الآن لإجراء الانتخابات البلدية.

يذكر أن الانتخابات البلدية والاختيارية، التي كان ينبغي أن تحصل في مايو العام 2022، تأجلت إلى مايو العام 2023، بسبب عدم الجاهزية لها.

وكانت آخر انتخابات بلدية واختيارية في لبنان قد جرت في 8 مايو 2016 لولاية من ست سنوات.