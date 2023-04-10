ريهام سعيد تعتذر للإعلامية أسما إبراهيم: «أنا آسفة»

قدمت الإعلامية ريهام سعيد اعتذارا للإعلامية أسما إبراهيم من خلال منشور نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت ريهام، «الاعتراف بالحق فضيلة والاعتذار دائمًا لما يكون واجب عمره ما بيصغر بالعكس بيكبر وبيبين تربية الواحد والحمد لله الميزة الوحيدة اللي فيا إني متربية»، مضيفة «من سنة هاجمت الأستاذ طارق نور عشان أسما إبراهيم فجأة ظهرت واللي كان بيتقال إنها بتنتج لنفسها ومعرفش ده حقيقي ولا لأ ولا ده المهم وساعتها كانت ضعيفة بالنسبالي جدًا إنها تحاور نجوم قامة وكبار وحسيت ساعتها إن المسألة بقت عبارة عن حد معاه فلوس فيظهر على التلفزيون بعد ما سنة عدت أنا بعتذر للأستاذ طارق نور اللي أثبت أن لما الاستاذ يتكلم التلاميذ تسكت أكيد كان عنده نظرة».

وتابعت: «أسما السنة دي عاملة توليفة شاطرة أوي بين السخونة والصدق وعدم الفبركة والضحكة وإظهار الحقيقة والمهنية والمحايدة وكل حاجه حلوة، يمكن في الأول كان في عدم خبرة ورهبة الكاميرا بس السنه دي أبدعتي، بما إني شخصية بتحب كل حاجة تبقي مفهاش غلطة أنا فاهمة أنا ليه كتبت كده وأنا ضد تقييم زملاء بس برضوا كان صعب اعتبر أسما زميلة في سنة واحدة بعد ٢٥ سنة».

واستكملت «أسما إبراهيم أنا كنت غلطانة وأمتعتينا بابتسامتك الحلوة وموهبتك ظهرت ببراعة كفاية إن في ناس بقالهم سنين ومتعلموش حاجة»، مختتمة «انتي خارج تقييمي أو تقييم غيري محدش له إنه يقيم أنا كنت غيرانة على المهنة في وقت ظهر ناس كتير أوي مالهمش معنى، أهلا بيكي زميلة جميلة رقيقة مع ضيوفك بتحطي السم في العسل البرنامج رقم واحد في رمضان هارد توك إن شاء الله من نجاح لنجاح وكل التحية لميلاد أبي رعد الجندي المجهول وراء نجاح القاهرة والناس وصانع النجوم الأول.. أنا آسفة».