رئيس وزراء البرتغال يزور سول لبحث العلاقات الثنائية

يعتزم رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا زيارة كوريا الجنوبية هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي هان دوك سو، وفقا لما أعلنه مكتب هان اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كوستا سيكون أول رئيس وزراء برتغالي يقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية منذ 39 عاما.

ومن المقرر أن يصل إلى سول يوم غد الثلاثاء وسيجري محادثات مع هان في اليوم التالي. وخلال زيارته التي تستمر ليومين سيحضر منتدى كوريا الجنوبية-البرتغال للأعمال ويزور شركات محلية كبرى.

يذكر أنه في أعقاب إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1961، وسع الجانبان التعاون القائم على المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والرقمنة والطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن تكون زيارته القادمة بمثابة فرصة لتعميق شراكاتهما، وفقا لمكتب هان.