 روسيا.. بوجدانوف يصف الوضع بشأن إسرائيل وجيرانها العرب بالانتكاسة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا.. بوجدانوف يصف الوضع بشأن إسرائيل وجيرانها العرب بالانتكاسة

د ب أ
نشر في: الإثنين 10 أبريل 2023 - 4:18 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أبريل 2023 - 4:18 م

 

وصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين، الوضع بشأن إسرائيل وجيرانها العرب بـ"الانتكاسة" و"الحلقة المفرغة"، نظرا إلى عدم توجيه الجهود لحل الأزمة من جذورها.

ونقلت وكالة تاس الروسية اليوم، عن بوجدانوف الذي يشغل منصب المبعوث الرئاسي الخاص لشئون الشرق الأوسط وإفريقيا، قوله في رد على سؤال حول ما إذا كان الصراع في إسرائيل مع دول الجوار آخذ بالتراجع: "هنالك انتكاسات طوال الوقت، إنها حلقة مفرغة، وهنا تكمن المشكلة".

وأشار بوجدانوف، إلى أنه لا يتم البحث عن حلول جذرية للمشاكل الدائرة بين إسرائيل وجيرانها العرب، منوها بالحاجة الملحة للبحث عن حلول مقبولة لجميع الأطراف.


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