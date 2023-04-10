قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العديد من المحافظات تتأثر بأمطار تتراوح ما بين متوسطة ورعدية، يوم الأربعاء المقبل، موضحة أنها تشمل: مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى تشهد سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، مؤكدة أنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية للمواطنين في المناطق الداخلية.



وناشدت المواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وألواح الإعلانات المعدنية، والقيادة بهدوء تام، أثناء سقوط الأمطار، منوهة أن البلاد تتعرض الأربعاء، لنشاط رياح تتراوح سرعته ما بين 30 إلى 40 كم/ الساعة، يساعد على الإحساس بانخفاض الحرارة.



وحذرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، من اضطراب حركة الملاحة على البحر المتوسط يوم الأربعاء المقبل، قائلة إن نشاط الرياح بسرعة 60 كم/ الساعة وارتفاع أمواجه بمعدل 3 أمتار، تجعله غير مؤهل لأي أعمال صيد وملاحة.



ولفتت إلى أن ارتفاع الأمواج في عمق البحر الأحمر يصل إلى 2.5 متر، ناصحة المواطنين بتجنب الصيد والملاحة في البحر المتوسط وعمق البحر الأحمر.



وشددت على أهمية عدم ارتداء الملابس الصيفية في الأيام المقبلة، والتي تشهد انخفاض الحرارة نهارًا وليلًا، لافتة إلى أن الصغرى تسجل 14 و13 درجة على القاهرة الكبرى.





