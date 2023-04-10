100 ألف يشاركون في قداس عيد الفصح بالفاتيكان والبابا يدعو إلى السلام

انضم حوالي 100 ألف من المؤمنين إلى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس في احتفالات عيد الفصح اليوم الأحد بالفاتيكان، حيث استغل البابا رسالته التقليدية بمناسبة عيد الفصح في ساحة القديس بطرس كنداء ملح لنشر السلام وقدم المباركة الرسولية التقليدية "أوربي وأوربي".

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية، لنحو 100 ألف مؤمن في ساحة كاتدرائية القديس بطرس، اليوم الأحد "فلنسلك دروب السلام والأخوة سريعا".

وفي رسالته، أشار البابا إلى عيد الفصح الثاني في وقت الحرب بالنسبة لأوكرانيا، التي تتعرض لهجوم من روسيا منذ فبراير عام 2022، واسترجع البابا -86 عاما- المعاناة على الأرض وصلى من أجل السلام.

وقال: "ساعدوا الشعب الأوكراني الحبيب على طريق السلام، واسكبوا ضوء عيد الفصح على الشعب الروسي"، "أعينوا الجرحى وأولئك الذين فقدوا أحباءهم في الحرب، ودعوا الأسرى يعودون بسلام إلى عائلاتهم".

ودعا البابا المجتمع الدولي إلى العمل على إنهاء هذه الحرب وجميع الصراعات التي "تلطخ العالم بالدماء".

كما استرجع المعاناة في المناطق التي مزقتها الحروب وتضربها الأزمات مثل لبنان وهايتي وجنوب السودان.

وفيما يتعلق بالتوترات في الشرق الأوسط، دعا البابا الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الانخراط في حوار. وقال إنه يتعين على الناس أن تخلق الثقة، وحينئذ سيكون السلام أمرا ممكنا.

ورافقت احتفالات عيد الفصح هذا العام مخاوف صحية كبيرة تتعلق بالبابا. وكان قد تم مؤخرا علاج الأرجنتيني -86 عاما-، بالمستشفى من التهاب في الشعب الهوائية. ويعاني البابا أيضا من مشكلة في الركبة. وبعد يوم فقط من مغادرته المستشفى، ترأس قداس أحد الشعانين التقليدي في عطلة الأسبوع الماضي.

وبدا أن البابا لا يزال متعبا بعد بقائه بالمستشفى. وكان ملاحظا أنه يسعل من وقت إلى آخر خلال الاحتفالات وبدا صوته متعبا في مرات أخرى. كما أن حالة ركبته، التي تزعجه منذ مدة طويلة، تعني أن البابا لا يمكنه الوقوف لمدة طويلة.

وتابع البابا اليوم الأحد معظم قداس عيد الفصح التقليدي من وضع الجلوس.

وعلى الرغم من أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية ترأس رسميا القداس، تم الاحتفال به من جانب جيوفاني باتيستا ري، عميد كلية الكرادلة.