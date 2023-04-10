الحكومة الألمانية تدرس إنهاء حظر دخول السائحين الوافدين من الصين

تدرس الحكومة الألمانية، إنهاء حظر دخول السائحين الصينيين، والذي يعتبر أحد آخر الإجراءات الوقائية التي تطبقها ألمانيا في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في بيان ببرلين: "نحن نناقش حاليا رفعا كاملا لآخر قيود الدخول والتأشيرات المتبقية للأغراض السياحية".

وكانت الحكومة الألمانية، رفعت في أول مارس الماضي بالفعل القيود المتعلقة بكورونا على القادمين من الصين.

ومنذ 7 أبريل، ألغت الحكومة آخر لوائح كورونا المستندة إلى قانون الحماية من العدوى في ألمانيا، لكن حظر دخول السائحين من الصين لا يزال ساريا.

ومن المقرر أن تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى الصين غدا الثلاثاء.

وقد يكون موضوع السياحة ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الزيارة، على الرغم من أنه بالتأكيد ليس الأهم نظرا للاختلافات المتزايدة بين البلدين.

وعلى عكس ألمانيا، تصدر النمسا وسويسرا تأشيرات دخول للسائحين الصينيين، حسبما أعلن وزيرا الخارجية في فيينا وبيرن.

وقبل الجائحة كان يشكل السائحون الصينيون في مختلف أنحاء العالم عاملا اقتصاديا مهما؛ بسبب إنفاقهم الكبير للأموال خلال السفر: ففي عام 2019 قدر بنك "سيتي" الأمريكي نفقات السائحين الصينيين حول العام بأكثر من 200 مليار دولار.

وفي نفس العام أحصى مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني 1.5 مليون زائر من الصين في ألمانيا، وفي عام 2022 بلغ عدد الزائرين من الصين أقل بقليل من 180 ألف زائر.