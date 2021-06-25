تلقي اللواء أسامة عبدالعظيم مدير أمن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب المنيا، نتيجة السرعة الزائدة.

تسبب الحادث في إصابة ١٢ شخصا وهم مريم زين العابدين السيد، ٣٠ سنة، صفط الغربية، مي عماد سيد، ٣٢ سنة، الفيوم، ايمن عبدالرحمن وجدي، ١٠ سنوات، صفط الغربية، زينب فتح الباب عثمان، ٣٥ سنة، صفط الغربية، عبدالشهيد مجدي صلاح، ٣٥ سنة، صفط الغربية، هويدا مجدي على، ٣٠ سنة، اسيوط، الاء ضاحي محمد، ٤٥ سنة، اسيوط، مجدي صالح هاشم، ٥٠ سنة، صفط الغربية، مريم يني لمعي، ٣٥ سنة، المصاص، عبدالرحمن عليوه عبدالرحمن، ٥٣ سنة، المنيا الجديدة، احمد مصطفي محمد، ٢٥ سنة، المنيا الجديدة، محمود محمد عبدة، ١٩ سنة، طوه، سائق المركبة .

تم نقلهم لمستشفي المنيا العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة .