وزير السياحة التونسي: نسعى إلى إحياء كل المدن العتيقة لإبراز المخزون الثقافي والحضاري

أكد وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين أن الوزارة تسعى إلى إحياء مدينة تونس وكل المدن العتيقة بمختلف ولايات الجمهورية لإبراز المخزون الثقافي والحضاري وهو هدف يندرج في إطار استراتيجية وزارة السياحة لتنويع وتطوير المنتوج والعرض السياحي للبلاد.

جاء ذلك خلال حضوره تظاهرة "ضوّي المدينة" بالمدينة العتيقة لتونس العاصمة والتي زار خلالها المسلك السياحي والثقافي الذي تم إعداده للغرض، وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس وعدد من سفراء الدول الصديقة والشقيقة بتونس، وهي بادرة سياحية قامت بها وزارة السياحة، بالتعاون مع برنامج "تونس وجهتنا" الممول من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لتنشيط المدينة العتيقة خلال شهر رمضان المعظم في إطار التشجيع على السياحة الداخلية.

وقال المعز بلحسين أنه نظرا لما تعرفه المدينة العتيقة من حركية طوال شهر رمضان المعظم، تسعى وزارة السياحة، عن طريق هذه التظاهرة، إلى استثمار التوافد الكبير للمواطنين والسياح الأجانب لإبراز مختلف المعالم الأثرية والتراثية ومحلات الصناعات التقليدية المتواجدة بمدينة تونس والترويج لها.