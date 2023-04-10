دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا التي تسببت بالكثير من المآسي.



وأكد السوداني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أهمية الوصول إلى حل سلمي في أوكرانيا واتخاذ الحوار سبيلا لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي، وفقا لبيان للحكومة العراقية.



من جانبه، قال زيلينسكي "إن العراق دولة محورية ومهمة، وإنه حريص على تطوير العلاقات معها في جميع المجالات، انطلاقا من هذه الأهمية".



وحسب البيان فإن الجانبين تناولا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة.