توقعات بتراجع معدلات هطول المطار الموسمية بالهند العام الجاري

من المرجح أن تشهد الهند هطول أمطار موسمية، أقل من المعدل الطبيعي هذا العام، وفقا لتوقعات شركة خاصة لخدمات الطقس، وهو احتمال يمكن أن يضر بقطاع الزراعة الواسع، ويزيد التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وقالت شركة "سكايمت ويزر سيرفيسيز" لخدمات الطقس اليوم الإثنين، إن الموسم المقبل قد يشهد هطول 94٪ فقط من الأمطار التي تشهدها الهند عادة في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويتسبب نقص الأمطار في كارثة للاقتصاد المعتمد على الزراعة؛ لأنه قد يخفض غلة المحاصيل المزروعة في الصيف مثل الأرز وقصب السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال لاخويندر سينج أستاذ الاقتصاد في جامعة البنجاب في باتيالا: "إذا عانى المحصول التالي بسبب قلة الأمطار، فستزداد الأزمة الاقتصادية".

وأضاف سينج: "سيؤدي الضرر الذي يلحق بإنتاج الحبوب الغذائية إلى ارتفاع الأسعار، وإذا استوردت الهند لتلبية العجز المحلي، فإن الأسعار الدولية سترتفع أيضا".