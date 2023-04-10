القوات المسلحة الصينية تختتم مناورة واسعة النطاق بالقرب من تايوان

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أعلن المتحدث باسم القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني اختتام المناورات العسكرية واسعة النطاق بالقرب من تايوان.

وقال المتحدث إن التدريبات "انتهت بنجاح" بعد ثلاثة أيام، في إشارة إلى المناورات التي بدأتها بكين السبت الماضي ردا على زيارة رئيسة تايوان تساي إنج ون للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

والتقت تساي برئيس مجلس النواب الأمريكي، السيناتور الجمهوري كيفن مكارثي في كاليفورنيا الأربعاء الماضي.

وقال مسؤولون إنه يجب النظر إلى التدريبات على أنها تحذير لـ"قوى الاستقلال" في تايوان.

وتعتبر القيادة الصينية تايوان جزءا من جمهورية الصين الشعبية، على الرغم من أن تايوان تتمتع بحكم مستقل منذ أكثر من 70 عاما.