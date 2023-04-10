المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: كرم العرب جزء من ثقافة المنطقة في رمضان

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج، إنه يحب الاستمتاع بالتقاليد المحلية للدول العربية خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن كل دولة لها تقاليدها الخاصة.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء العربية»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الاثنين، أن دبي تتسم بتقاليد المجلس والسحور، والكويت الديوانية، مؤكدًا أنه يحب أكلات الحريرة والشباكية في المغرب.



ولفت إلى أنه يشجع أصدقاءه لزيارة المنطقة في رمضان، حتى يرون تلك التقاليد، معقبًا: «كرم العرب جزء لا يتجزأ من الثقافة في تلك البلدان ومن الثقافة في رمضان، وأكثر من مرة أستمتع بالمائدة الرمضانية مع المصريين والكويتيين والإماراتيين والمغاربة».



وأشار إلى أن الراغب في التعرف على كرم الاستضافة في المنطقة، عليه أن يزورها خلال شهر رمضان، متوجهًا برسالة إلى الشعوب العربية: «رمضان كريم ومبارك، أنا شخصيًا أشعر بالراحة عندما أعيش في تلك المنطقة وأقضي وقتي فيها خلال رمضان».



