 بمشاركة السديس.. السعودية تجري صيانة لكسوة الكعبة المشرفة استعدادا لعيد الفطر - بوابة الشروق
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بمشاركة السديس.. السعودية تجري صيانة لكسوة الكعبة المشرفة استعدادا لعيد الفطر

صورة من أ.ف.ب
صورة من أ.ف.ب
منال الوراقي
نشر في: الإثنين 10 أبريل 2023 - 2:37 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أبريل 2023 - 2:37 م


أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، الصيانة الدورية لكسوة الكعبة المشرفة وتطييبها بمشاركة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وأكد السديس أن للكعبة المشرفة مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، ولذلك حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على العناية والاهتمام بها عناية فائقة وتسخير كافة الطاقات البشرية والتقنيات الحديثة لها وللحرمين الشريفين.

ودأبت الرئاسة على العناية بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، والاهتمام بكسوتها بأفخر أنواع الحرير، انطلاقًا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وحرصا على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.


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