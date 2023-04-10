الشرطة الفلبينية: غرق 72 شخصا منذ بداية الشهر

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أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الاثنين، أن 72 شخصا توفوا غرقا منذ بداية الشهر، حيث توجه الكثير من الفلبينيين إلى الشواطئ والمنتجعات في أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفصح.

وقالت الكولونيل جان فاجاردو المتحدثة باسم الشرطة الوطنية، إن حصيلة الضحايا، الناجمة عن 67 حادث غرق من الأول من أبريل الجاري إلى أمس الأحد كانت "مرتفعة للغاية" مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضافت: "المواطنون كانوا يشعرون بالسعادة لزيارة الشواطئ والمنتجعات الجميلة في البلاد" موضحة " بعض حالات الوفاة تعود لأطفال تم تركهم بمفردهم، ولأشخاص كانوا مخمورين، ولآخرين قاموا بجذب كل منهما الآخر وغرقوا سويا".

وكانت الشواطئ والمنتجعات مكتظة بالزائرين خلال عطلة الأسبوع المقدس في الفلبين، حيث قام الفلبينيون بـ "سفر الانتقام" منذ تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا.

وقالت فاجاردو "خلال مثل هذه الأوقات، عندما يذهب المواطنون لقضاء عطلة، علينا أن نذكرهم بضرورة الاعتناء بأطفالهم أثناء السباحة".

وأضافت: "لا تتركوهم بدون مراقبة، علينا أن لا ندخل إلى المناطق العميقة من البحر لتجنب الحوادث".

وأوضحت أن الشرطة الوطنية سوف تنسق مع وزارة الصحة والصليب الأحمر لإجراء أول تدريب على الاسعافات الأولية للعاملين في المؤسسات السياحية.

ويذكر أن الغرق هو ثالث أكبر سبب شائع للوفاة في أنحاء العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت المنظمة أن 236 ألف شخص يلقون حتفهم غرقا سنويا في أنحاء العالم.