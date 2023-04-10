أشرف زكي عن رحاب الجمل: جدعة وبمية راجل

علق الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، على صورة الفنانة رحاب الجمل، بعد أن عرضتها الإعلامية أميرة بدر في برنامجها، معقبًا: «رحاب الجمل قمر وجدعة وبمية راجل».

وقال خلال استضافته ببرنامج «في آي بي»، المذاع على قناة «هي»، مساء الأحد، بشأن رأيه في الخلاف الذي وقع بينها وبين الفنان باسم سمرة، إنه لم ينحاز لطرف على حساب آخر، وأن الاختلاف أمر عادي ولكن لا يصح ما حدث بين الطرفين والتصريحات التي تبادلاها على الهواء.

وكانت مشادات وقعت بين الفنانة رحاب الجمل، والفنان باسم سمرة على خلفية تصريحات هاجمت فيها «رحاب»، زميلها، ما أشعل النار بينهما حتى وأصبح خلافهما الأكثر اهتماما من قبل الفضائيات، ثم تدخل لفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة، في إنهاء ذلك الخلاف.