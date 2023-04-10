مقتل عنصرين من الشرطة في هجوم مسلح غربي باكستان

قالت الشرطة الباكستانية، إن اثنين من عناصرها قتلا وأصيب آخر في هجوم مسلح بمنطقة كوشلاك القريبة من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الواقع غربي البلاد، مساء يوم أمس الأحد.

وذكرت صحيفة الفجر الباكستانية اليوم الاثنين، أن رجلي الشرطة، كان يقومان بدورية على دراجة نارية عندما فتح المهاجمان النار بشكل عشوائي؛ ما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص، موضحة أن أحد المهاجمين قتل، بينما تمكن الآخر من الفرار بعد أن ردت عناصر الشرطة بإطلاق النار.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى حيث لفظ اثنان منهم أنفاسهما متأثرين بإصاباتهما.

وأكد نائب المفتش العام للشرطة في كويتا غلام أظفر ماهيسار، أنه تم استهداف رجال الشرطة من قبل إرهابيين، مضيفا أنه على الرغم من إصابتهم، ردوا على الفور بإطلاق النار وقتلوا مهاجما.

ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم، وشنت قوات الأمن عملية تفتيش في المنطقة لملاحقة المهاجمين.