حقيقة زعم شخص ضبط رجل شرطة لنجله بدون وجه حق في شمال سيناء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر موقع "فيسبوك"، متضمنا زعم شخص بقيام رجل شرطة بضبط نجله بدون وجه حق بمحافظة شمال سيناء

بالنسبة لما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع "فيسبوك" من تعليق تضمن زعم شخص -مقيم بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء- بقيام رجل شرطة بضبط نجله، وإحتجازه بدون وجه حق وتحرير محضر على غير الحقيقة "اتجار بالمواد المخدرة".

بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره فى هذا الشأن، حيث تبين أنه بتاريخ 1 إبريل الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط (شخصين "أحدهما نجل الشاكى المشار إليه" مقيمان بمحافظة شمال سيناء) وبحوزتهما (22 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو، كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلوجرام، هاتف محمول)، وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.