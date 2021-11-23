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أردوغان: تركيا أفضل مثال للتعايش بين الأديان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أنقرة (د ب أ)
نشر في: الإثنين 10 أبريل 2023 - 3:10 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أبريل 2023 - 3:10 م


قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعد من أفضل الأمثلة على التعايش بين الأديان والثقافات منذ عقود طويلة، وذلك في رسالة تهنئة نشرها اليوم الاثنين، بمناسبة عيد الفصح.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن أردوغان القول: "نواصل الحفاظ على خصائص وحدتنا وتضامننا وأخوتنا حية فوق تراب الأناضول، حيث تعيش المعتقدات والثقافات والتقاليد المختلفة بحرية في سلام وهدوء من الماضي إلى الحاضر".

وأضاف: "تحت سقف الجمهورية التركية نرى كل مواطن من مواطنينا ثروة استثنائية لهذه الأمة العظيمة؛ معا نسير جنبا إلى جنب نحو مستقبل أقوى ومزدهر".

وفي ختام رسالته، تمنى أردوغان السلام لمسيحيي تركيا ولجميع المسيحيين في العالم بمناسبة عيد الفصح.


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