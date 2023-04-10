قال الفنان حسين نصار، إن تحوله من العمل في مجال الهندسة إلى التمثيل كان قرارًا صعبًا؛ لأنه كان متزوجًا ويعمل مع والده في شركة مقاولات.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الإبداع في مصر»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أنه شارك كممثل في فيلم قصير قدمته زوجته كمشروع تخرج للكلية التي درست فيها، لافتًا إلى أن القائمين على عملية التقييم أعجبوا بأدائه.



وأوضح أنه شغوف بالتمثيل منذ عام 2009، عندما بدأ المشاركة في الإعلانات، قائلًا إنه كان حريصًا على حضور مجموعة من المحاضرات بمعهد الفنون المسرحية.



ولفت إلى أنه اتخذ القرار بتطوير نفسه كممثل عام 2017، مضيفًا: «تحدثت مع والدي في الموضوع ورفض في البداية، لكنني قررت اتخاذ الخطوة وسافرت إلى أمريكا حتى أعمل وأصرف على تلك الورش».



وأعرب عن تقديره لدور الفنان الراحل إياد داوود، في تدريبه على التمثيل، معقبًا: «علمني كثيرًا ومنحني دفعة وطاقة كبيرة، وآمن بي كثيرًا، حتى جاءت جائحة كورونا وتوقفت الورش، فبدأت عمل فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي».



ووصف تلك المواقع بأنها «بوابة كبيرة» منحته دفعة في المجال، معربًا عن فخره بعد الاشتراك في مسلسلي «الاختيار 1» و«الاختيار 2».



وذكر أنه قدم دور ضابط في المخابرات الحربية في الجزء الأول من الاختيار، وضابط مداهمة في الجزء الثاني، معقبًا: «الضباط بجد بيتعبوا، وفي الاختيار 2 مكنتش قادر أشيل السلاح، ربنا يعينهم»، بحسب تعبيره.



