سقوط أمطار متوسطة على شرم الشيخ إثر تقلبات جوية مفاجئة

تعرضت مدينة شرم الشيخ، لسقوط أمطار متوسطة، نتيجة للتقلبات الجوية المفاجئة التي تعرضت لها محافظة جنوب سيناء اليوم الإثنين.



وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الأمطار التي تعرضت لها المدينة أسفرت عن تراكمات المياه في بعض شوارع المدينة، وجرى التعامل الفوري معها.



وأوضح المحافظ في تصريح اليوم الإثنين، أن شركة المياه استعدت بفرق عمل سريعة للتدخل في حالة حدوث سيول، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.



كما تأكدت الشركة من الصلاحية الفنية لمحطات الصرف الصحي، فضلًا عن تطهير الشنايش بواسطة الموارد المائية والري، والدفع بسيارات الكسح وطلمبات كسح المياه النقالي، للتعامل مع المناطق المتضررة من الأمطار.



فيما أكد المحافظ، أن كل محطات وشبكات الصرف الصحي، في حالة جيدة ومستعدة لمواجهة السيول.



وضربت مدن محافظة جنوب سيناء اليوم، رياح شديدة تجاوزت سرعتها الـ30 كيلو مترًا في الساعة، محملة بالأتربة والرمال الخفيفة.



وأصدرت المحافظة، بيانًا حذرت فيه مرتادي الطرق الدولية بتوخي الحذر والحيطة والتأني في قيادة السيارات، نتيجة لنشاط وسرعة الرياح المحملة بالرمال، ونسبة الرؤية التي لا تتعدي الـ 100 متر، مع وجود تراكمات للرمال على جانبي الطرق ببعض المناطق، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية والداخلية للحد من السرعة، حرصا على سلامة مرتادي الطرق.



كما تعرض طريق دهب - نويبع لحدوث سيل متوسط الحدة، إضافة إلى تعرض أودية "ميعر، وإسلا" بمدينة طور سيناء لسيول متوسطة الشدة.