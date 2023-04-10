العثور على جثة رابعة أسفل أنقاض المبنى المنهار في مدينة مارسيليا الفرنسية

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قال مكتب المدعي العام، اليوم الاثنين، إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثة رابعة من أسفل أنقاض مبنى منهار في مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا.

ومع ذلك، تتسم جهود العثور على المفقودين بالصعوبة، حيث يستمر حريق في الاشتعال أسفل الأنقاض.

وكان قد تم العثور على ثلاثة جثث في وقت سابق أسفل الانقاض.

ولم ترد معلومات إضافية بشأن المتوفين. ويشار إلى أن هناك ثمانية أشخاص مفقودون منذ انهيار المبنى

وأضاف مكتب المدعي العام، أن جهود البحث مستمرة.

وأوضح أن شخصا كان يعتقد أنه مفقود تواصل مع أقاربه.

وكان المبنى المؤلف من أربعة طوابق قد انهار في المدينة الواقعة بجنوب فرنسا في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.

وقد انهارت أجزاء من منزلين مجاورين .

واندلع حريق أسفل الأنقاض، وبعد 24 ساعة مازال مستعرا، مما يعوق جهود الانقاذ.

وقال عمدة مارسيليا بينو بايان، إن الحريق يمكن أن يشتعل مجددا.

وتعتقد السلطات أنه من المرجح أن يكون انفجار سبب انهيار المبنى.

وأصيب خمسة أشخاص من مباني مجاورة في الحادث.

وتم إخلاء أكثر من 30 منزلا كإجراء احترازي.

ولم يتضح مع ذلك سبب الحادث، حيث إن المباني ليست في حالة سيئة.

وقال بايان صباح اليوم إنه" طالما كان هناك أمل في العثور على أحياء، لن نتوقف".

وكان قد قال مساء أمس الأحد إن أمل العثور على أحياء أسفل الأنقاض ضئيلة.