معهد أمريكي يرجح اقتراح روسيا وقف إطلاق النار لإجهاض الهجوم الأوكراني المضاد

رجح معهد دراسة الحرب الأمريكي، أمس الأحد، أن يستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عطلة عيد الفصح الأرثوذكسي لاقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا؛ من أجل إجهاض الهجوم الأوكراني المضاد المتوقع منذ فترة طويلة.



وأضاف المعهد (مؤسسة بحثية مقرها واشنطن)، أنه يمكن للكرملين استخدام عطلة العيد، الذي يصادف 16 أبريل الجاري، للدعوة إلى وقف الأعمال الحربية، حسبما نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية.



وتضم أوكرانيا عدد كبير من السكان الأرثوذكس، حوالي 78% وفقا لإحصاءات عام 2019.



ودعت موسكو، في يناير الماضي، إلى وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في عيد الميلاد، وهو ما رفضته أوكرانيا، ثم قالت كييف إن روسيا واصلت هجماتها خلال فترة وقف إطلاق النار المقترحة.



وقال مركز الأبحاث الأمريكي إن القيادة الروسية استخدمت الأعياد الدينية للدعوة إلى وقف إطلاق النار، في محاولة "التأثير على الوضع في الخطوط الأمامية".



وأضاف أن موسكو لم تلجأ للدعوة لوقف إطلاق النار خلال عيد الفصح في عام 2022 لأن القوات الروسية كانت في وضع أقوى في ذلك الوقت مما كانت عليه خلال عيد الميلاد في يناير الماضي.



واعتبر المعهد أنه خلال فترة عيد الميلاد في يناير، استخدم الكرملين وقف إطلاق النار لإعداد القوات الروسية لفترة الشتاء.



وتابع أن "الكرملين قد يدعو إلى وقف إطلاق النار في عيد الفصح لأن مثل هذا التوقف سيفيد القوات الروسية"، وأكد المعهد أنه لن يكون للتوقف ميزة عسكرية فحسب، بل سيلعب دورا إعلاميا حيث يظهر بوتين "على أنه الحامي الحقيقي للعقيدة المسيحية"، على حد تعبيرها.



ورأى التقرير أن هذه الخطوة قد تسمح للكرملين بالانتصار في مدينة باخموت الاستراتيجية الواقعة شرق أوكرانيا، والتي شهدت شهورا من القتال المرير، بالإضافة إلى دعم الدفاعات للهجوم المضاد في الربيع في أوكرانيا.



وتنتظر الحرب الروسية الأوكرانية طورا متوقعا من الهجوم المضاد الأوكراني على روسيا من المرجح حدوثه في الربيع، وتم تسريب وثائق سرية لتقديرات الهجوم العسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" للتحقيق في الأمر.