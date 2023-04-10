باكستان: مقتل شرطيين وإرهابي في تبادل لإطلاق النار

أفادت الشرطة الباكستانية، اليوم الاثنين، بمقتل شرطيين اثنين وإرهابي إثر إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية، عن الشرطة قولها إن الحادث وقع في العاصمة الإقليمية كويتا، حيث هاجم المسلحون "فرقة النسر"، وهي فرقة شرطة تنفذ دوريات على دراجات نارية في جميع أنحاء المدينة.

وبحسب البيان، فإن الفرقة كانت تؤدي دوريات روتينية عندما تعرضت للهجوم، مشيرا إلى أنه خلال هذا الهجوم قتل أيضا إرهابي.

وأضاف البيان أن شركاء المهاجم هربوا من مكان الحادث فيما تجري عملية البحث عنهم، كما أصيب شرطيان أيضا في الهجوم وتم نقلهما إلى مستشفى قريب.

يذكر أنه في مطلع شهر أبريل الجاري، أعلن الجيش الباكستاني، مقتل 4 من حرس الحدود الباكستاني في هجوم لمجموعة مسلحة من إيران على الحدود بين البلدين.

وقال الجيش الباكستاني، في بيان له: "مجموعة إرهابية تنشط من الجانب الإيراني هاجمت دورية حدودية روتينية لقوات الأمن الباكستانية العاملة على طول الحدود بين البلدين".

وأضافت أن "السلطات الباكستانية أجرت اتصالات مع طهران سعيا لاتخاذ إجراءات فعالة لمنع مثل تلك الحوادث في المستقبل".