هل يتم إعفاء صلاح من تنفيذ ركلات الجزاء في ليفربول؟ كلوب يجيب

أجاب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عما إذا كان سيتم إعفاء محمد صلاح، نجم الريدز، من تسديد ركلات الجزاء، بعد إضاعته لركلة جزاء أمام أرسنال، أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

تعادل ليفربول مع أرسنال بهدفين لكل فريق، في مباراة سجل فيها صلاح هدفًا وأضاع ركلة جزاء كانت كفيلة بتحقيق النقاط الثلاث لـ الريدز.

نقل موقع "جول" العالمي، رد كلوب على الصحفيين عما إذا كان سيتم إعفاء صلاح من تسديد ركلات الجزاء، قائلًا:" هذا شئ سنتحدث عنه، لكن ليس هنا".

أضاف كلوب:" لم أشاهد ركلة الجزاء إلا بعد المباراة، كان هناك ردة فعل من عدد قليل من الجماهير، لذا عندما لا ترى ركلة الجزاء، فإنك تتفاعل مع ما يراه الناس".

تابع:" من الواضح أن قلة من الناس اعتقدوا أن الكرة قد دخلت الشباك، لكنها لم تكن كذلك".

أشار:" مو لا يحتفل..أدركت أن الكرة لم تدخل المرمى، هذا كل شئ".

في سياق متصل أشاد كلوب بـ صلاح، في تصريحات لصحيفة "ميرور" قائلًا:" احتفظ صلاح بالكرة بشكل جيد أمام أرسنال، أعتقد أنه عمل بشكل جيد".