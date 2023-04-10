رئيس البرلمان التركي: يجب تحميل إسرائيل مسئولية جرائم الحرب

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، اليوم الاثنين، ضرورة دفع المجتمع الدولي لتحميل إسرائيل المسؤولية عن "جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي" التي ارتكبتها.



جاء ذلك في كلمة له، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.



وأوضح شنطوب أن "السياسة الإسرائيلية جعلت الفلسطينيين والمسجد الأقصى وقطاع غزة والضفة الغربية أداة للسياسة الداخلية".



وأشار إلى أن إسرائيل هاجمت الحرم الشريف أثناء أداء الفلسطينيين لعباداتهم، "مما تسبب في صور غير مقبولة لا يمكن للضمير تحملها".



وأضاف: "أي محاولة للإضرار بالأماكن المقدسة هي هجوم واضح على جميع المسلمين، وبصفتنا العالم الإسلامي يجب أن نظهر هذا بوضوح ونجعل إسرائيل تفهم ذلك".



وأكد رئيس البرلمان التركي، إدانته الشديدة لتلك "الاعتداءات اللاإنسانية وغير القانونية والمضايقات والأعمال البغيضة" التي ترتكبها إسرائيل.



وحذر شنطوب من أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية "المكونة من أحزاب يمينية متطرفة وعنصرية" بدأت تصل إلى مستوى "يهدد السلام" في المنطقة.



وشدد على أن الطريق إلى السلام والاستقرار والازدهار الدائم في الشرق الأوسط "يكون عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين أولا".



وطالب شنطوب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية، مبينا أن الأخير تجاهل "انتهاك" إسرائيل للقانون الدولي واتخاذها خطوات أحادية الجانب.



وأكد أن تركيا "ستواصل الإعراب بصوت عال عن اعتراضها على كل خطوة خاطئة أحادية الجانب تتخذها إسرائيل".



وتشهد الأراضي الفلسطينية تصاعدا في التوتر على خلفية مداهمة القوات الإسرائيلية لمناطق بالضفة الغربية، وتكرار اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى في شرق القدس لإخلاء الفلسطينيين المعتكفين بداخله منذ بداية شهر رمضان ما أسفر عن عشرات الإصابات والاعتقالات.