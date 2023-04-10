 فيديو.. أمطار غزيرة تهطل على الحرم المكي أثناء صلاة الفجر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. أمطار غزيرة تهطل على الحرم المكي أثناء صلاة الفجر

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 10 أبريل 2023 - 12:30 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أبريل 2023 - 12:30 م


انتشر مقطع فيديو، يوثق مشهدا لهطول أمطار غزيرة على الحرم المكي خلال صلاة الفجر.

وصور مواطنون، مشاهد مختلفة لهطول الأمطار خلال فترة صلاة الفجر، حيث رصدت هطولا غزيرا للأمطار بشكل غير متوقع.

ويظهر في المشاهد المتداولة استمرار المواطنين بتأدية العمرة على الرغم من غزارة الأمطار.
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد أصدرت قبل أيام، توضيحا جديدا حول إمكانية تعديل موعد تصريح العمرة في حالة عدم التمكن من الحضور.

ووفق بيان نشرته الوزارة السعودية عبر حسابها في "تويتر"، أهابت بالمعتمرين جميعا ضرورة الالتزام بالمواعيد والحضور في الموعد المحدد بالتصريح.


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