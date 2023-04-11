أعلن مكتب الزعيم البوذي الدلاي لاما، اليوم الإثنين، اعتذاره الشديد لطفل وعائلته من إقليم التبت بدولة الهند، وذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو قصير ظهر خلاله الدلاي لاما وهو يطلب من الطفل أن يقبله من فمه، بطريقة أثارت موجة غضب ضد الزعيم البوذي، بدعوى انتهاك والتعدي الجنسي على الأطفال.







• مزحة بريئة



وقال البيان: "غالبا ما يمازح قداسته الأشخاص الذين يلتقي بهم بطريقة بريئة ومرحة، حتى في الأماكن العامة وأمام عدسات الكاميرا".



وأضاف أنه "يحدث أحياناً أن العبارات غير الرسمية، والتي قد تكون مسلية في سياق ثقافي واحد، قد تفقد روح الدعابة بعد ترجمتها"، وفقا لما نقلته "الإندبندينت" البريطانية.



• الواقعة من فبراير



وأشارت شبكة سي إن إن، إلى أن واقعة الفيديو تعود لشهر فبراير الماضي، عندما خاطب الدالاي لاما مجموعة من الطلاب بمعبد في دارامشالا، شمال الهند.



• حديث مريب



وعن تفاصيل ما جرى بالفيديو، يمكن رؤية الصبي الصغير وهو يقترب من الدالاي لاما ويسأل: "هل يمكنني أن أحضنك؟"، ليقوم بدعوة الصبي الصغير على خشبة المسرح وأشار إلى خده وقال: "هنا أولاً"، ما دفع الصبي إلى عناقه وتقبيله بشفتيه.



ثم يسحب الزعيم البوذي ذقن الصبي ويقبله في فمه، قائلا له: "امتص لساني".



• لاما وسوابق إثارة الجدل



وبحسب بي بي سي، فإنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها الزعيم البوذي الجدل، حيث سبق وأصدر مكتب الدالاي لاما بيان اعتذار عام 2019، بعد قول الزعيم الروحي في مقابلة مع بي بي سي، إن أي أنثى مستقبلية للدالاي لاما، يجب أن تكون "جذابة".



• ثقافة تبتية



وقالت شبكة يورو نيوز، إنه على الرغم من غرابة هذا التصرف، إلا أن شعب التيبت يفضل إلقاء التحية والسلام من خلال إخراج اللسان.