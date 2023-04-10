مياه أسيوط: التوسع في تركيب أجهزة قياس لمراقبة الشبكات وتقليل الفاقد

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، إجراءات لتقليل الفاقد بشقيه الفيزيائي والتجاري بشبكات مياه الشرب، خلال هذا العام، والتي بدأت بحساب كميات المياه المنتجة، وخاصة من محطات المياه الارتوازي بصورة دقيقة.

ووجه المهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بوضع تصور للخطة المستقبلية لتقليل نسبة الفاقد من المياه المنتجة.

وأكد تشكيل لجنة من أعضاء الإدارة العامة للتحليل الاقتصادي، بالتنسيق مع المهندسين بالقطاعات المختلفة؛ للبدء في تدقيق البيانات الخاصة بكمية المياه المنتج، للوقوف على الإنتاج الفعلي لكل بئر طبقا لمدة التشغيل، ومقدار الطاقة المعمول بها في المحطة.

وكلف رئيس الشركة، إدارة القياسات وتقليل الفاقد بالتوسع في تركيب أجهزة قياس بالمحطات لقياس كميات المياه المنتجة فعليا، وعليه جرى تركيب أجهزة قياس تصرف ببعض محطات مياه الشرب لقياس كمية المياه المنتجة منها فعليا.

وأشار إلى تغطية خطوط العكرة والطرد بجميع المحطات المرشحة الكبرى والصغرى، وجار العمل على استكمال تركيب أجهزة قياس على باقي المحطات.

وأكد رئيس مياه أسيوط، أنه يجري الكشف عن التسربات على مستوى جميع المناطق وإصلاحها فور اكتشافها، والتوجه إلى تقسيم شبكات المحافظة إلى Big Zones والعمل على تحديد مداخل ومخارج هذه المناطق لتركيب أجهزة قياس (تصرف وضغط) ثابتة لمراقبة الشبكات بشكل كلي.

وأوضح أن لجنة تقليل الفاقد عمدت إلى تقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة (DMAs)، والبدء في تركيب أجهزة قياس تصرف وضغط على المداخل والمخارج، والعمل على تقليل الفاقد الفيزيائي والتجاري، سعيا لتقليل نسبة الفاقد إلى أقصى درجة ممكنة.